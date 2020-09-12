Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada "11 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.