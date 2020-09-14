Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig’in ilk haftasındaki dev maçta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti. Geçen sezona göre Sörloth, Sosa ve Novak’ı olmayan Trabzonspor ile golcü sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ın özellikle ilk yarıdaki görüntüsü beklentilerin çok uzağındaydı. Özellikle Trabzonspor geçen sezona göre çok zayıf bir görüntü çizdi.

Lens girdi attı

∂ Beşiktaş’ın golü bulduğu dakikada Trabzonspor yüzde 65 topla oynama oranına sahipti. Buna rağmen siyah-beyazlıların ilk şutu ağlarla buluştu. Siyah-beyazlılar farkı ikiye çıkarıp Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra oyun koptu. Takım bulması istenen Lens, oyuna girer girmez Dorukhan’ın asistinde farkı üçe çıkaran isim oldu.

Fırtına etkisiz

∂ Beşiktaş 3-1 gibi bir skorla galip gelmesine rağmen Trabzonspor 10 kişi kalana kadar hücumda yokları oynadı. İlk golde Hüseyin’in topa dokunuşunun golde etkisi büyüktü. Penaltıyla gelen ikinci golde ise ortada pozisyon dahi yoktu. Trabzonspor ise baskılı ama özellikle hücumda ne yapacağını bilmeyen bir takım görüntüsü çizdi.

Hedefim şampiyonluk

Beşiktaş’ın yeni transferi Bernad Mensah ilk lig maçında ağları havalandırdı. Penaltı fırsatını kaçırmayan futbolcu, “Allah’a şükür Beşiktaş gibi büyük bir takımdayım. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu yüzden de her maçı kazanmak istiyoruz. Hedefim şampiyon olmak ve burada kalmak. İyi bir hocamız ve oyuncu grubu var” sözlerini kullandı.

Trabzon’da isyan var

Beşiktaş’ın kazandığı penaltı için Trabzonspor’da maç sonrası tepki büyüktü. Teknik Direktör Eddie Newton, “Bir kırmızı kart oyunu tamamen etkiler. Böyle kararlar tabii ki maçı değiştirir. Çok basit bir penaltı vardı. Bir takımı iki defa cezalandırıyorsunuz. Bu karar işimizi çok zorlaştırdı” dedi.

Hakemler adil olsun

∂ Futbolculardan Abdülkadir Parmak da, “Önümüzde daha çok hafta var. Maça iyi başladık. Şans golü yedik. Arkadaşımızın kafasına çarparak top ağlara gitti. İkinci yarının hemen başında basit bir penaltı ve kırmızı kartla 10 kişi kaldık. Hakemleri daha adil olmaya davet ediyorum” sözlerini kullandı.