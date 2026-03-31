Anadolu Ajansı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü tıra çarptı: 10 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. Kazada bazı yolcular araç içinde sıkışırken, toplam 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Özetle DinleKuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü tıra çarpt...
Kaydet
3. Sayfa 52 dk önce
0:00 0:00
1x
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada, otobüsteki yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM VİDEOLARI
Kayseri'de kazada savrulan otomobilin bahçe duvarını yıktığı anlar kamerada
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR