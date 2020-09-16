Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Stoke City’den kiraladığı Etebo hamlesi sonrası orta sahaya bir takviye daha yapmak için bütün şartlarını zorluyor. Sarı-kırmızılılar takımda kalıcı, katkı verdikten sonra değeri de artacak bir yatırım oyuncusu olarak gördüğü İdrissa Doumbia’yı radarına aldı. Cimbom maddi imkânları sınırlı olduğu için Doumbia’yı mecburi satın alma opsiyonu ile kiralamak için çaba gösteriyor.

Sporting oyuncuyu satmak istiyor

Ancak Sporting Lizbon ekibi bu teklife sıcak bakmıyor. Portekiz ekibinin niyeti oyuncuyu ancak bonservisi ile birlikte satmak yönünde. Gelinen bu noktada Galatasaray, Lizbon’dan ek süre talep etti. Bu sırada sezona iyi bir giriş yapan Belhanda’yı elden çıkarmak için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar oyuncunun menajeri ile birlikte Faslı yıldızı gitmeye ikna etmeye çalışıyor.

Birini seç Belhanda

Şayet bu hafta Belhanda ikna olur ve kendisine Nice’in yanı sıra Arap takımlarından gelen tekliflerden birini kabul ederse Doumbia konusu çözüme ulaşabilecek. Portekiz takımının oyuncusu için yaklaşık 7 milyon bonservis bedeline ‘tamam’ demeye hazır olduğu öğrenilirken, bu bedel üzerinden pazarlıklar yeniden başlayacak.

Tekrarı yok bunun

Lige iyi bir başlangıç yapan G.Saray, Avrupa Ligi’nde de yoluna devam etmek istiyor. Tek maçlı eleminasyon sisteminde Azerbaycan’ın Neftçi Bakü takımı ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim oyuncularına ikazlarda bulundu.

Rakibi küçümsemeyin

Rakibi asla küçümsememeleri gerektiğini anlatan Fatih Hoca “Bu maçın ‘pardon’u yok. Onlar da tek maçı fırsat olarak göreceklerdir. Telafisi olmayan bir 90 dakika oynayacağız, hata istemiyorum” ifadelerini kullandı. Terim, Gaziantep maçındaki kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Aslan gol gol

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Neftçi Bakü mücadelesinin hazırlıklarını dün sabah Florya’da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim nezaretinde yandan orta ve duran toplarla gol çalışması gerçekleştirdi.

Terim’le aramız iyi

Galatasaray yönetiminin satarak para kazanmak istediği Younès Belhanda yayıncı kuruluşa verdiği röportajda teknik direktör Fatih Terim ile iyi anlaştığını söyledi. Faslı yıldız “Fatih Hoca ile aramız iyi. Onunla çalışmak benim için büyük zevk. Falcao’nun güçlü dönmesi bizi sevindiriyor” dedi.