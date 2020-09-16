Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ve F.Bahçe stoper işini halletti. Wolfsburg'dan Marcel Tisserand dün 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı, formayı giydi. Alman ekibine bu transfer için 2 milyon 250 bin avro bonservis bedeli verileceği, oyuncunun da yıllık 1,5 milyon avro alacağı öğrenildi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Tisserdand, "Uzun zamandır görüşme halindeydik. Beni bilen bilir, çok hırslı ve hevesliyim. Her maçı kazanmak isterim" dedi.

Bugün idmanda

"Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var, şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak" diyen Tisserand bu sabah idmana çıkacak, 14:00'te ise basın toplantısına katılacak. Öte yandan transferlerini bonservis ücreti ödemeden halleden F.Bahçe aldığı iki stoperde farklı davrandı. Daha önce tandeme Lemos'u alan sarı-lacivertliler Uruguaylı oyuncu için kulübü Las Palmas'a da 1,5 milyon avro ödeyecek.

FENER GOLCÜ PEŞİNDE

Samatta çabası

Yeni golcüsünü arayan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta ismi ön plana çıktı. Genk'te yıldızı parlayan 27 yaşındaki Tanzanyalı için Aston Villa'nın kapısını çalan sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı, Samatta'nın da düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Fakat futbolcunun düşünmek için zaman istediği de gelen haberler arasında.

Limite Muriç katkısı

Vedat Muriç'in İtalyan kulübü Lazio'ya transferi resmîleşti. KAP'a açıklama gönderen kulüp futbolcu için Lazio'dan 17,5 milyon avro bonservis ücretiyle birlikte, Muriç'in başarılarına paralel olarak 2,5 milyon avroya varan bonuslar alınacağını açıkladı. Taraftara veda eden Muriç, "Yeni bir maceraya başlarken sizlerin sevgisi her zaman destekçim olacak" sözlerini kullandı. Kosovalı yıldızın bonservis ücretinin üçte biri olan 5,83 milyon avro (52 milyon lira) F.Bahçe'nin harcama limitine eklenecek.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Novak da yarışta

∂ Sakatlığı sebebiyle ilk haftayı kaçıran Filip Novak, takımla çalışmalara başladı. Çek sol bekin Hatay maçında kadroda olacağı, ancak ilk 11'de Caner'in forma giyeceği öğrenildi. Novak, 10 gol ve bir asistle geçen sezonun en skorer sol beki olmuştu.

ESKİ YENİLER

Sürpriz transferler

∂ Fenerbahçe'nin geçen sezon kiralık olarak yolladığı Zanka ile Frey'in takımda kalması gündemde. Hazırlık kampının yıldızlarından Zanka, Rize'deki performansıyla da Erol Bulut'tan tam not alırken Frey'in de üçüncü golcü olarak kalabileceği belirtildi.