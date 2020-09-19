Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe transfer şovunu çalımlarla devam ettiriyor. Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna katarak Galatasaray’ın hevesini kıran sarı-lacivertliler, Sosa ve Novak hamleleriyle Trabzonspor’un dengesini bozmuştu. Caner Erkin ile Gökhan Gönül’ü geri alarak Beşiktaş’ın savunmasını sarsan Fenerbahçe, Beşiktaş’a bir darbe de Nazım Sangare hamlesiyle geldi. Sarı-lacivertliler, millî oyuncu için Antalya’ ile 2 milyon avroya anlaştı.

Dirar’ın kalemi kırıldı

Nazım’ın transferi sonrası Fenerbahçe’de şimdi sağ bek temizliği gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Nabil Dirar’ı satıp Murat Sağlam’ı da kiralık göndererek kadrodaki şişkinliği azaltmak istiyor. Fenerbahçe, Nazım Sangari’nin dışında Antalyaspor’dan bir ismi daha kadroya katmak için geri sayımda. Akdeniz ekibinin, 21 yaşındaki sağ açığı Doğukan Sinik’in de sarı-lacivertlilere imza atması an meselesi.

Ömer Faruk kaçacak mı?

Fenerbahçe’de geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz’ın sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi. Barcelona, Schalke gibi devlerin takibinde olan Ömer Faruk’un kendisine yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

SAKATLIĞI GEÇTİ

Mert Hakan sevinci

Macaristan maçında sakatlanan Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı. Yıldız oyuncunun Hatay maçında oynayabilecek durumda olduğu ancak risk alınmayıp Galatasaray derbisine saklanacağı öğrenildi. Öte yandan gıda zehirlenmesi yaşayan Thiam’ın Hatay karşısında forma giyebileceği öğrenildi.