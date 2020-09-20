Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe camiası transferde estirilen fırtına sonrası şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarken, teknik direktör Erol Bulut temkinli. Sezona Rize galibiyetiyle giren sarı-lacivertlilerde moraller yerine olsa da Erol Hoca eksiklere vurgu yaptı. Takımın henüz yüzde 60 kapasitede olduğunu ifade eden genç teknik adam, “Mevkii olarak eksiklerimiz tamamladıktan, uyum sürecini aştıktan sonra çok daha iyi olacağız. Önemli olan bu süreç kayıpsız geçmek” dedi.

Yeniler formayı kapıyor

Süper Lig’e Başakşehir galibiyetiyle ayak basan Hatayspor’un kolay rakip olmadığını söyleyen Erol Bulut, Rizespor maçına göre önemli bir rotasyona gidecek. Rize’de ilk 11’de oynayan Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu’nu kenara çekecek olan Erol Hoca, Valencia, Sosa ve Tisserand’ı takıma monte edecek. Bulut bu hamleyle hem ideal kadro yolunda bir adım atmayı hem de Galatasaray derbisi öncesi yenilerin durumunu görmeyi hedefliyor.

GENÇLER KİRAYA

Okan ve Oğuz gidiyor

Fenerbahçe kadroda düşünülmeyen genç oyuncuları tecrübe kazanmaları için kiralık göndermeye devam ediyor. Allahyar’ı Zorya’ya kiralayan sarı-lacivertliler, Oğuza Kağan’ı Konya’ya, Okan Turp’u FC Dordrecht’e yolladı. Sırada Murat Sağlam var.

Son Kanarya Sangare

Fenerbahçe, Antalyaspor’dan Nazım Sangare’yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Beşiktaş’ın da istediği fakat son anda transferi gerçekleşmeyen sağ bek futbolcu için Antalya’ya 1 milyon 750 bin avro bonservis bedeli, bir oyuncu takası ve sonraki satıştan pay verecek. Transferi Nazım’ın saz çaldığı bir videoyla, ‘Hoş geldin’ diyerek açıklayan Fener böylece önemli bir bölgesini daha güçlendirmiş oldu. Sarı-lacivertli kulüp sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaların atılacağını açıkladı.

Çebi beni aradı

Transfer detaylarını veren Antalya Başkanı Ali Şafak Öztürk, “Beşiktaş’la F.Bahçe aynı tarihte bizden Nazım’ı istedi. Beşiktaş; 500 bin avro kiralama bedeli, 1,5 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonu ve %15 sonraki satıştan pay teklif etti ve biz kabul ettik. Sonra 2 milyon avroyu 1 milyon avroya kadar aşağı çektiler fakat böyle olunca biz aşağı çekilen rakamı kabul etmedik. F.Bahçe’yle anlaşınca, Ahmet Nur Çebi bize döndü ve Nazım’ı yeniden istedi. Biz kabul etmedik” sözlerini kullandı.