Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’daki geleceği yılan hikâyesine dönen Younès Belhanda’nın takımda kalıp kalmayacağı şekilleniyor. Sarı-kırmızılıları yönetimin sezon başından beri Babel ile birlikte bonservisi ile satarak transfere kaynak oluşturmak istediği Faslı oyuncu ısrarla Türkiye’den ayrılmak istemeyip, kendisine gelen teklifleri hiç düşünmeden reddetmişti. Oyuncunun takımda kalmadaki ısrarı sonrası da Fatih Terim 10 numarasını kazanmak için adım atmış ve Belhanda, Fenerbahçe derbisine kadar takım en iyileri arasında yer almıştı.

Kafası karışık

Sarı-lacivertlilere karşı hızlıca eski günlerine dönen 30 yaşındaki yıldızın performansının sert düşüşünün arkasında yatan gerçek ortaya çıktı. Nice kulübünden teklif alan Faslı oyuncunun menajerinin Fransa’da olduğu ve transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi. Sezon sonu sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bitecek olan Belhanda’yı Fransız ekibine transferinin şu ana kadar tamamlanmamasının tek sebebi ise yüksek ücreti.

Şimdilik buradayım

Senelik 3 milyon 350 bin avro kazanan yıldızın ücretinde ciddi bir indirim yapmasını bekleyen Nice, oyuncu ile anlaştıktan sonra Galatasaray ile bonservis pazarlıklarına başlayacak. Daha önce sözleşmesini İstanbul’da tamamlayacağını net bir şekilde belirten Belhanda, derbi sonrası yaptığı açılamada “Ben şimdilik Galatasaray’dayım. Daha sonra ne olur tabii ki bilmiyorum” diyerek ilk defa gidebileceğinin de sinyalini vermişti.

5 maçta 2 gol attı

Bu sezon Galatasaray formasıyla beş maçta süre alan Belhanda, biri ligde biri de UEFA’da olmak üzere iki gol bularak takımına katkı sağladı. Toplam 332 dakika süre alan Faslı oyuncu geçtiğimiz sezon 23 lig maçında beş gol atmıştı.

TERİM’DEN OYUNCULARINA

Derbiyi unut, Rangers’a bak!

Evinde oynadığı derbide Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim oyuncularından Glasgow Rangers maçına odaklanmalarını istedi. “Derbiyi unutun” diyen Terim “Avrupa’da yolumuza devam etmemiz çok önemli” hatırlatmasında bulundu.

Cimbom’a Seri transfer

Terim sinyali verdi

Stoke City’den Etebo’yu kiralık olarak renklerine katan Galatasaray bu bölgeye bir oyuncu daha almak için haftalardır yoğun mesai içerisinde. Oyuncu satmadan bonservisi için harcama yapamayan Aslan Belhanda’nın satılması durumunda harekete geçecek. Teknik direktör Fatih Terim “Seri gibi regista (geriden oyun kuran) profiline sahip oyuncumuz yok” diyerek gönlündeki oyuncuyu açıkladı.

Kadroya giremiyor

Sarı-kırmızılı yönetim, Fulham’da bu sezon henüz hiç kadroya giremeyen 29 yaşındaki yıldız için temaslarını sürdürüyor. Ancak İngilizler Fildişili oyuncuyu kiralamak değil satmak istediklerini Galatasaray’a iletti. Aslan eğer Belhanda’nın satışını gerçekleştirebilirse buradan elde edeceği maddi kaynağı, geçen sezonu kadrosunda kiralık olarak geçiren Michaël Seri’yi Fulham’dan almak için kullanacak.

DÖNÜŞ YOLU AÇILDI

Falcao’nun millî heyecanı

Falcao, millî takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Kolombiya Millî Takımı’nın hocası Carlos Quieroz, ‘’Şimdilik iki büyük haberimiz var. Birincisi James’in futbola geri dönmesi, ikincisi Kaptan’ımız Falcao’nun toparlanıp sahalara dönmesi” diyerek sinyali verdi.

İNDİRİMİ KABUL ETMEDİLER

Feghouli ve Babel’den ret

Oyuncuların ücret yükünü azaltmaya çalışan Galatasaray’da sadece Feghouli ve Babel’in indirime yanaşmadığı öğrenildi. Yapılan görüşmelerde birçok oyuncu az da olsa indirime gitmeyi kabul ederken iki isim buna karşı çıktı. Yönetim oyuncularla bir kere daha görüşecek.