Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu THY Euroleague’de perde yarın açılacak. Efsane koçu Obradovic’in dinlenme kararının ardından takımın başına gelen Igor Kokoskov ve yenilenen yüzüyle Fenerbahçe Beko’nun bu sezon ne yapacağı merak konusu. Takımın tecrübeli yıldızlarından Bobby Dixon, Euroleague’de başarı öyküsü yazmaya devam edeceklerini söyledi. Kokoskov’un çok tecrübeli bir koç olduğunu söyleyen Dixon “Hepimiz ona güveniyoruz” dedi.

Bizimle iletişimi çok iyi

Kokoskov’un oyuncularla iyi bir iletişim kurduğunu ve sistemini çok çabuk oturttuğunu söyleyen Türk pasaportlu oyuncu “Kokoskov gibi yeni ve değerli bir koçumuz var. İyi bir sistem inşa ediyor. Oyuncularını dinliyor, fikirlerini önemsiyor ve bizi anlıyor. Ona saygı duyuyor ve ne dediğini bildiğini biliyorsunuz. Obradovic’in gitmesine hepimiz üzüldük ama kendince haklı sebepleri vardı. F.Bahçe bu sezon da Euroleague’de başarılı olacaktır. İddiamızdan bir şey kaybetmedik” dedi.

YEDİ TAKIM ŞANSLI

F.Bahçe A. Efes seyircisiz

Euroleague yönetimi aralarında Fenerbahçe ve Efes’in de yer aldığı 11 takımın ev sahibi olduğu maçları seyircisiz oynayacağını açıkladı. Buna karşılık 18 takımlı ligde Milan, CSKA, Khimki, ASVEL, Valencia, Zalgiris ve Zenit sınırlı da olsa seyircili oynayacak.

FENER’İN KUPASI VAR

En başarılı Türk takımı

Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı basketbol organizasyonunda 2016-2017 sezonundaki şampiyonluğuyla kupayı kazanan tek Türk takımı oldu. Sarı-lacivertliler ligde son altı sezonun beşinde Final Four’a kalma başarı gösterdi.