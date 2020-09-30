Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Transfer dönemi 5 Ekim’de sona eriyor, Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim sabırla orta saha bekliyor. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezonların sık uygulanan kiralama formülüne pek sıcak bakmasa da şu anki tabloya göre el kol bağlı görünüyor. Bonservisiyle oyuncu alabilmesi için satış yapması gereken sarı-kırmızılılarda bu da şimdilik pek mümkün değil gibi. Transferin bitmesine sayılı gün kalması ve beklenen satışların da hâlen gerçekleşmemiş olması planlarda değişikliğe gidilmesine neden oldu. Stoke City’den Etebo’yu kiralayan Galatasaray’ın ikinci orta sahayı da kiralaması yüksek ihtimal. Ki o isim de Jean Michaël Seri.

Sözleşmesi bitiyor

Geçen yılı parçalı forma altında kiralık geçiren ve İstanbul’da mutlu olan Seri, Fulham’ın bu sezon oynadığı üç lig maçında da kadroya bile alınmadı. İngiliz ekibi önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncusunu bonservisiyle satma düşüncesinde. Ancak şu anda istenilen düzeyde bir teklifin gelmemesi ve en ciddi yaklaşan kulübün Galatasaray olması Mustafa Cengiz yönetiminin avantajı. Ayrıca Seri’nin de menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini Fulham yönetimine iletmesi eli güçlendiren bir başka unsur. Kiralama teklifini tekrar sunan Galatasaray, İngiliz ekibinden geri dönüş bekliyor. > Yalımcan Sarpyel

Arda grip oldu

G.Saray dünkü idmanda Rangers maçının taktik provasını yaptı. Takım bugün 11:00'de İskoçya'ya uçacak. Soğuk algınlığı geçiren Arda Turan kafilede yer alamayacak. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu kritik karşılaşmanın teve2'den yayınlanacağını açıkladı ve şifresiz izlenebilecek.