Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe transfer operasyonunu son iki dokunuşla tamamlamak istiyor. Önceliği golcü olan sarı-lacivertliler bir de kanat oyuncusu için bastırıyor. Samatta’yı yedeklemek isteyen Fenerbahçe’nin gündemindeki ilk isim bonservisi elinde olan Papiss Cisse. Erol Bulut’un ısrarla istediği 35 yaşındaki Senegalli, İstanbul’a davet edildi. Cisse’ye opsiyon mecburiyeti olmayan 1 artı 1 senelik sözleşme teklif eden sarı-lacivertlilerin diğer adayı ise LASK Linz’in 22 yaşındaki golcüsü Marko Raguz.

Gol makinesi kanat

Kanat transferi de planlayan Fenerbahçe’nin bu mevkii için düşündüğü üç oyuncu var. Diego Perotti’nin üzerini çizen sarı-lacivertliler, Bodo/Glimt’in 25 yaşındaki sağ açığı Philip Zinckernagel’i ilk sıraya yazdı. Gerçek mevkii sağ kanat olan, ancak hücum hattının tamamında görev yapabilen Danimarkalı geçen sezon 19 maça 14 gol, 13 asist sığdırdı. Yüksek senelik ücreti için Zinckernagel’le pazarlık yapan Fenerbahçe’nin alternatifleri Bristol’dan Niclas Eliasson ile Chamois Niort'tan İbrahim Sissoko.

İstanbul'a gelen Cisse: Bulut’la çalışmak isterim

Bonservisi elinde olan ve sarı-lacivertli kulüple görüşmek için İstanbul’a gelen Papis Cisse “Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut ile çalışmayı çok isterim ancak şu anda bir anlaşma yok” ifadesini kullandı.

TARAFTARA TEMİNAT

En iyisini yapacağız

Transfer operasyonunda hız kesmeyen F.Bahçe yönetiminden taraftara umut veren bir açıklama geldi. Yönetici Selâhattin Baki “Önemli olan panik transferi yapmadan 5 Ekim tarihine kadar olabilecek en iyi oyuncuları kadromuza katmak. Biraz yorulduk ama buna değdiğini Fenerbahçe taraftarı inşallah yakında görecek” dedi.

NOVAK İDDİALI

O formayı alacağım

Sol bek yarışında Caner ’in arkasında kalan Filip Novak kendine güveniyor. “Çok çalışıyorum ve sabırla bekliyorum” diyen Çek savunmacı “Sıra bana geldiğinde formayı alacağım ve bir daha bırakmayacağım” iddiasında bulundu. Novak sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını da vurguladı.

KAZANÇ 4 MİLYON

Gidecekler belli

F.Bahçe’de Frey’in kiralanmasıyla sıra Rodrigues ile Dirar’a geldi. Sarı-lacivertliler her iki oyuncuyla masaya oturup sözleşmeleri sonlandırmak istiyor. Rodrigues ve Dirar’ın ayrılmasıyla 4 milyon avroluk maaş yükünden kurtulacak Kanarya’da yıllık 2,4 milyon avro ücreti olan Serdar Aziz de topun ağzında.