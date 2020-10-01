Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Santrfora Aboubakar'ı getiren, sağ bek için Valentin Rosier ile anlaşan ve Joseph de Souza'nın lisansını çıkaran Beşiktaş büyük bir bombayla transferi kapatmak istiyor. Yönetim Aboubakar'ı kadrosuna katmış olsa da hem sakatlık ihtimaline karşı hem de kadronun genişliği için Nikola Kalinic'i de renklerine bağlamak istiyor. Ancak bu büyük transferin önünde büyük de bir engel var. Cyle Larin takımdan gönderilmezse her konuda anlaşılan Kalinic transferi de suya düşecek.

Cazip teklif

Beşiktaş'tan senede 1,6 milyon avro kazanan Larin ayrılmak istemiyor. Aboubakar'ın bile 1 milyon avro kazandığı kadroda takıma katkı veremeyen Kanadalı oyuncunun maliyeti can sıkıyor. Yönetim geçen sezon Larin'i kiralayan Zulta Waregem'le tekrar masaya oturacak. Belçikalı ekipten kiralama bedeli istenmeyecek. Sözleşme sonunda Larin'in bonservisine sahip olma opsiyonu da Zulta Waregem'e verilecek. Teklif kabul edilirse Kalinic'in adresi Beşiktaş olacak.

Atiba sevinci

Gençlerbirliği hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde dün bir idman gerçekleştirdi. Çalışmaya sakatlığını atlatan Atiba Hutchinson'un katılması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Beşiktaş'ta çalışmalar bugün yapılacak idmanla sürecek.

Ali Naibi istifa etti

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlılarda yedi sene görev yapan Naibi, yazılı olarak yaptığı açıklamada yaklaşık altı aydır iş gereği görev, yetki ve sorumluluklarda aktif rolü olmadığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.