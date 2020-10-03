Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun acil olarak puanlara ihtiyaç duyduğu dönemde güzel haber dün İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA Avrupa Ligi kura çekiminden geldi. Başakşehir’in devlerin içine düşmesinin ardından UEFA’daki tek temsilcimiz Sivasspor 4. torbada olmasına rağmen şanslı bir kura çekti. I Grubu’na düşen ekibimiz İspanya’nın Villarreal, Azerbaycan’ın Karabağ ve İsrail’in Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla eşleşti.

İlk maç 22 Ekim’de

Grup maçları 22 Ekim'de başlayacak ve 10 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 12 grupta yapılacak altışar karşılaşmanın ardından ilk iki sırayı alan takımlar, son 32 turuna yükselecek. Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. 2021 UEFA Avrupa Ligi finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Yaptım yine yaparım!

Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, “Bu gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Benim kariyer olarak amacım Denizlispor ve Beşiktaş’ta elde ettiğim Avrupa başarısını Sivas’ta da gerçekleştirmek. Villarreal dışındakiler kapalı kutu. Benim için ülke puanı da çok çok değerli” dedi.