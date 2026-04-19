Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu 19 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla başladı. Etkinlik kapsamında binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen koşu nedeniyle İstanbul genelinde geniş çaplı trafik düzenlemeleri uygulanıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmeye göre tarihi yarımada ve sahil hattında birçok ana arter geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı. İşte, 19 Nisan İstanbul trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...

19 Nisan İstanbul trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar araştırılmaya başlandı. Maraton öncesi hazırlıklar gece saatlerinde başladı. İlk etapta saat 02.00 itibarıyla sahil hattındaki bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Bu kapsamda Kennedy Caddesi’nin Samatya ile Yenikapı arasındaki sahil yönü ile Namık Kemal bağlantı noktası trafiğe kapalı hale getirildi. Sabahın erken saatlerine doğru ise uygulama genişletildi ve saat 04.00’ten itibaren birçok kritik nokta araç geçişine kapatıldı.

KAPANACAK YOLLAR:

(02.00- Program bitimi)



•⁠ ⁠Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol (Samatya ile Yenikapı mevkileri arası),



•⁠ ⁠Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant



(04.00- Program bitimi)



•⁠ ⁠Kadir Has Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,



•⁠ ⁠Ayvansaray Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,



•⁠ ⁠Mürselpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,



•⁠ ⁠Abdulezelpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,



•⁠ ⁠Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,



•⁠ ⁠Galata Köprüsü,



•⁠ ⁠Reşadiye Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,



•⁠ ⁠Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,



•⁠ ⁠Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci Işıklar Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,



•⁠ ⁠Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,



•⁠ ⁠Avrasya Tüneli Acil Çıkışları,



•⁠ ⁠Avrasya Tüneli Aksaray Ayrımları,



•⁠ ⁠Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti,



•⁠ ⁠Karaköy Meydan Galata Köprüsü İstikameti,



•⁠ ⁠Tersane Caddesi Galata Köprü İstikameti.

ALTERNATİF YOLLAR:



•⁠ ⁠Atatürk Bulvarı,



•⁠ ⁠Avrasya Tüneli Transit Yol,



•⁠ ⁠Atatürk Köprüsü,



•⁠ ⁠Haliç Köprüsü,



•⁠ ⁠Vatan Caddesi,



•⁠ ⁠Millet Caddesi,



•⁠ ⁠Fevzipaşa Caddesi,



•⁠ ⁠D 100 Kuzey Güney Yol,



•⁠ ⁠Türkeli Caddesi,



•⁠ ⁠Aksaray Caddesi,



•⁠ ⁠Orgeneral Nafız Gürman Caddesi,



•⁠ ⁠Onuncu Yıl Caddesi,



•⁠ ⁠Küçük Langa Aralıgı Caddesi,



•⁠ ⁠Tersane Caddesi,



•⁠ ⁠Necatibey Caddesi,



•⁠ ⁠Kemeraltı Caddesi,



•⁠ ⁠Refik Saydam Caddesi,



•⁠ ⁠Unkapanı Köprüsü.

