Fenerbahçe, İtalya ekibi Roma'nın Arjantinli futbolcusu Diego Perotti ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den Diego Perotti açıklaması
03.10.2020 - 15:14 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, İtalya ekibi Roma'nın Arjantinli futbolcusu Diego Perotti ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Fenerbahçe,Diego Perotti,
736317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/736317.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
3
2
1
0
5
7
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
2
1
0
4
7
03
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
4
7
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
2
1
0
3
7
05
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
06
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
3
2
0
1
2
6
07
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
08
GÖZTEPE A.Ş.
3
1
2
0
4
5
09
FENERBAHÇE A.Ş.
3
1
2
0
1
5
10
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
1
1
0
3
4
12
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
1
1
1
-1
4
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
14
YENİ MALATYASPOR
4
1
1
2
-4
4
15
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
0
2
0
3
16
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
17
MKE ANKARAGÜCÜ
3
0
1
2
-2
1
18
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
19
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-3
1
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
3
0
1
2
-5
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-6
0
Süper Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
02.10.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Trabzonspor
03.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
03.10.2020 16:00
Erzurumspor - Rizespor
03.10.2020 16:00
Başakşehir - Göztepe
03.10.2020 19:00
Fenerbahçe - Karagümrük
04.10.2020 13:30
Denizlispor - Konyaspor
04.10.2020 16:00
Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
04.10.2020 16:00
Beşiktaş - Gençlerbirliği
04.10.2020 19:00
Kasimpaşa - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
4
3
0
1
3
9
02
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
03
ALTAY
4
2
1
1
6
7
04
ADANA DEMİRSPOR
3
2
1
0
4
7
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
4
2
1
1
2
7
06
ALTINORDU
3
2
0
1
1
6
07
YILPORT SAMSUNSPOR
3
1
2
0
3
5
08
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
09
AKHİSARSPOR
3
1
1
1
1
4
10
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
4
1
1
2
-1
4
12
GİRESUNSPOR
3
1
1
1
-1
4
13
BALIKESİRSPOR
3
1
0
2
-1
3
14
ANKARASPOR
3
1
0
2
-3
3
15
ÜMRANİYESPOR
3
1
0
2
-4
3
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
3
0
1
2
-2
1
17
MENEMEN SPOR
3
0
1
2
-5
1
18
ESKİŞEHİRSPOR
3
0
1
2
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 19:00
Istanbulspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
03.10.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Altay
03.10.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. 3 - 3 Bursaspor
03.10.2020 16:30
Giresunspor - Beypiliç Boluspor
03.10.2020 19:00
Altinordu - Ankaraspor
04.10.2020 14:00
Eskişehirspor - ümraniyespor
04.10.2020 16:30
Balikesirspor - Menemen Spor
04.10.2020 16:30
Yilport Samsunspor - Akhisarspor
04.10.2020 19:00
Adana Demirspor - Adanaspor