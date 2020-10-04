Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier dün Başkan Ahmet Nur Çebi ile buluştu. Siyah-beyazlı kulübün patronunun Nevzat Demir Tesislerindeki ofisinde gerçekleşen görüşme oldukça sıcak geçti. Fransız oyuncu en başından beri kendisine gösterilen ilgi ve yakınlık sebebiyle Başkan Çebi'ye teşekkürlerini iletirken “Burada olduğum için çok mutluyum. Çok çılgınca bir duygu bu. Böyle bir şehirde, böyle bir kulüpte oynamak benim için çok güzel olacak. Savaşçı ve hızlı bir futbolcuyum. Sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Başarılı olacak

Görüşme sonrası Rosier transferini değerlendiren Çebi, 24 yaşındaki oyuncunun çok başarılı olacağına inandığını söyledi ve kamuoyunda şimdiden yapılan eleştirilere de tepki gösterdi. Fransız oyuncuya güvendiklerini belirten Ahmet Nur Çebi "Hoca’mız bu transferi çok istedi. Bazıları daha çocuk sahaya çıkmadan eleştirmeye başladı. Ama biz Rosier'e çok güveniyoruz. Ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu herkese gösterecek. Rosier gereken cevabı sahada verecektir" ifadelerini kullandı. > Murad Tamer