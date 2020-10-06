Yeni sezon yapılanmasını tamamlayan Fenerbahçe, KAP'a kar açıklamasında bulundu. Toplamda 18 yeni oyuncu sarı-lacivertli ekibe katılırken, 10'u kiralık olmak üzere 21 futbolcuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe, tüm bu yapılanma neticesinde 23,1 milyon Euro transfer geliri elde ederken, 14,6 milyon Euro transfer harcaması yaptı. Sarı-lacivertli ekip toplamda ise 8,5 milyon Euro transfer karı elde etti.
Fenerbahçe'den kar açıklaması
06.10.2020 - 16:58 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, KAP'a yaptığı bildirimde kar açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,KAP,
736999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/736999.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
02
FENERBAHÇE A.Ş.
4
2
2
0
2
8
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
4
2
1
1
4
7
04
GALATASARAY A.Ş.
4
2
1
1
3
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
08
GÖZTEPE A.Ş.
4
1
3
0
4
6
09
KASIMPAŞA A.Ş.
4
2
0
2
1
6
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
3
1
2
0
3
5
12
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
14
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
15
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
16
YENİ MALATYASPOR
4
1
1
2
-4
4
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
4
0
2
2
-3
2
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
20
MKE ANKARAGÜCÜ
3
0
1
2
-2
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
4
0
1
3
-6
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor - Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor - Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük - Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe - Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray - Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
4
3
0
1
3
9
02
ALTINORDU
4
3
0
1
3
9
03
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
04
ADANA DEMİRSPOR
4
2
2
0
4
8
05
YILPORT SAMSUNSPOR
4
2
2
0
4
8
06
ALTAY
4
2
1
1
6
7
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
4
2
1
1
2
7
08
GİRESUNSPOR
4
2
1
1
0
7
09
ADANASPOR A.Ş.
4
1
3
0
1
6
10
BALIKESİRSPOR
4
2
0
2
0
6
11
AKHİSARSPOR
4
1
1
2
0
4
12
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
4
1
1
2
-1
4
14
ÜMRANİYESPOR
4
1
1
2
-4
4
15
ANKARASPOR
4
1
0
3
-5
3
16
ESKİŞEHİRSPOR
4
0
2
2
-7
2
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
4
0
1
3
-3
1
18
MENEMEN SPOR
4
0
1
3
-6
1
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
18.10.2020
ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü
18.10.2020
Yilport Samsunspor - Istanbulspor
18.10.2020
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Eskişehirspor
18.10.2020
Akhisarspor - Menemen Spor
18.10.2020
Altay - Adana Demirspor
18.10.2020
Adanaspor - Altinordu
18.10.2020
Ankaraspor - Giresunspor
18.10.2020
Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor A.ş.
18.10.2020
Bursaspor - Balikesirspor