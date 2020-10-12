Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerçekten yaşlı mı?

> Transferde şov yapan Fenerbahçe’nin yaşlı bir kadro kurduğu yönünde eleştiriler tavan yapmış durumda. Özellikle 35’lik yıldızlar Jose Sose, Gökhan Gönül ve Papiss Cisse’nin takıma katılmasıyla, kamuoyunda yaşlı bir takım kurulduğu algısı oluştu. Ancak geçen sezonki takımla kıyaslandığında Fenerbahçe’nin yaş ortalaması sadece 0.93’lük bir artış gösterdi.

Rakamlar yanıltmasın

> Geçen sezona başlayan 28 kişilik oyuncu grubunun ortalaması 27.17’ken bu sezon için açıklanan kadronun ortalaması 28.10 oldu. Ki, geçen yıl ki kadroda ortalamayı düşüren Ömer Çakı (19) ve Deniz Yılmaz (19) hiç maça çıkmazken, Muhammed Gümüşkaya (18) 1 lig, 3 kupa olmak üzere 4 maçta toplam 61 dakika oynadı.

Performans kriteri

> Fenerbahçe’nin yeni kadrosunda olmayan 18 oyuncunun yaş ortalaması 27,16’ydı. Onların yerini alan Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz ile 16 yeni ismin yaş ortalaması ise 27,88 oldu ki, aradaki fark sadece 0,72. Yani öyle abartıldığı gibi bir yaşlanma söz konusu değil. Bu arada olaya yaş değil performans açısından bakıldığında durum çok net ortaya çıkıyor.

Uçurumlar var…

> Yeni transferlerin sadece geçen sezon sergiledikleri performanslar bile bu algıyı çürütüyor. Geçen sezonun başlangıç kadrosu toplamda 68 gol, 46 asiste ulaşmıştı. Oysa mevcut kadronun geçen yıl kaydettiği gol sayısı 154, yaptığı asist 66. Özetle eski takımlar yeni takım arasında yaş olarak az, performans olarak çok fark var. > Emin Uluç