Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi gıda amaçlı kullanım kapsamında yeni 7 balık türünü tescilledi. Söz konusu türler gıda amaçlı kullanım kapsamına alındı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı. Buna göre 7 balığın tesciline karar verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 BALIK TÜRÜ TESCİLLENDİ

Komite, tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri belirlenen bakalyaro, mırmır, Beyşehir akbalığı, Isparta çöpçü balığı, şabut, zargana ve tirsi balık türlerinin tesciline karar verdi.

Gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillenen 7 balık türünün özellikleri de kararda yer aldı.

YİĞİT ASİL YILDIRIM

