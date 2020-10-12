Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ı etiketleyerek resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan siyah-beyazlı kulüp "Hatay için el ele! Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeşertmek için 1903 adet fidan bağışlayarak @GalatasaraySK 'a meydan okuyoruz" diyerek ezeli rakibine çağrıda bulundu.

Beşiktaş'tan gelen çağrıya cevap veren sarı-kırmızılı kulüp 1905 adet fidan bağışı yaparak Fenerbahçe'ye meydan okudu. Fenerbahçe'den cevap gecikmedi. Sarı-lacivertli kulüp 1907 fidan bağışladı. Diğer kulüpler de bu kervana katıldı.