Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASVEL yetkilileri, durumu Federasyon temsilcisine ilettiklerini ancak “İlk beşte yazılan bir oyuncu maça çıkmak zorunda” cevabı aldıklarını söyledi.. Cholet Belediye Başkanı, sorumluları ve Federasyon’u mahkemeye vereceğini belirtti.