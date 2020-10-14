Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Şampiyonluk hasretini dindirmek üzere derinlikli bir kadro kuran Fenerbahçe’de dümene geçen teknik direktör Erol Bulut da her türlü formata uygun planlama yapıyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, “Bizim ideal 11’imiz değil, Fenerbahçe’nin 11’i olacak” ifadesinde bulunan genç çalıştırıcı, ofansif karakteri güçlü ancak savunmada da açık vermeyen bir takım oluşturabilmek için yoğun mesai harcıyor. Erol Hoca, idmanlarda ve hazırlık maçlarında tüm formatları deniyor.

Disiplinden taviz yok

∂ Rakibe, maça ve oyunun gidişatına göre taktik belirleyip, değişiklikler yapabileceklerini belirten Bulut ana sistem olarak 4-2-3-1’de karar kılmış olsa da oyuncularını bütün alternatiflere göre hazırlıyor. Oyun felsefesini, “Topu hızlı kazanmak” üzerine kuran başarılı hoca, disiplinden taviz vermiyor. İdmanlarda pres, takım bütünlüğü, adam ve alan paylaşımı üzerinde duran Erol Hoca, “Bizi hedefe disiplinimiz ulaştıracak” ikazı yaparken, bireyselliğe de izin vermiyor.

Pelkas sola

Orta alandaki Sosa-Ozan-Gustavo üçlüsünü bozmak istemeyen Erol Bulut, Pelkas’ı sol açıkta değerlendirecek. Pelkas, Atina’daki Kosova maçından sonra özel jetle İstanbul’a getirilecek.

VALİZİNİ HAZIRLADI

Rodrigues gidiyor

∂ Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Garry Rodrigues’i geri yollamaya hazırlanıyor. Afrikalı oyuncunun 1 yıllık kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için El İttihad’la görüşmeler devam ediyor. El İttihad da oyuncuyu geri istiyor.

Göz Göz’e bileniyorlar

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı bulunan Perotti ile beli ağrıyan Serdar Aziz’in katılmadığı idmanda sarı-lacivertliler taktik çalıştı.