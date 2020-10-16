Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Josef de Souza, basın mensuplarının karşısına çıktı. Birçok kulüpten teklif almasına rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Bu zamana kadar hep şampiyon olmak isteyen kulüplerde oynadım. Beşiktaş da bunlardan biri" dedi. Sözleşmesindeki 1+1 maddesine de açıklık getiren Brezilyalı, "Bu maddeyi Beşiktaş Kulübü istedi. Benim yapmam gereken bu sene en iyi performansımı göstermek. Ben iyi olduğum sürece o maddenin geçerli olacağını düşünmüyorum" sözlerini kullandı.

Yalçın’a övgü

Gelecek sezon da takımda kalacağından emin olduğunu vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'la da çok iyi anlaştığını belirterek, "Kendisi çok tecrübeli bir isim. Bizim düşüncelerimize de değer veriyor. 'Bu durumdan nasıl çıkıp zirve yarışının içine gireriz' gibi şeyler konuşuyoruz. Çok iyi bir takımız. İyi bir başlangıç yapmadık ama önemli olan nasıl bitirdiğimiz" dedi. Kendisine büyük ilgi olduğunu kaydeden Josef de Souza, "Bana Beşiktaş'ta gösterilen sevgiye sahada çok iyi bir şekilde cevap vermem lazım" dedi.

Taraftarı istiyor

Daha önce Beşiktaş taraftarı önünde birçok maça çıktığını söyleyen Josef de Souza, "Benim için inanılmazlardı. Onların tribünlere geri dönmesi bizim en büyük itici gücümüz" olacaktır" dedi.

TOPLU GÖSTERİM

Transferler tanıtılacak

∂ Siyah-beyazlıların bu sezonki transferleri için bugün 14.00'te Vodafone Park'ta bir tanıtım günü düzenlenecek. Etkinliğe katılacak olan Başkan Ahmet Nur Çebi, futbolcularla ilgili düşüncelerini paylaştıktan sonra gündeme ilişkin konularda açıklamalar yapacak.

ÂDEM LJAJIC:

Yarışta olacağız

∂ Kartal'ın suskun yıldızı Âdem Ljajic sessizliğini bozdu. Millî takım kampında açıklamalarda bulunan Boşnak asıllı oyuncu, "Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma var. Yeni bir takımız ve yeni bir felsefemiz var. Son ana kadar şampiyonluk yarışında olacağımızı düşünüyorum" dedi.