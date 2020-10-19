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Fenerbahçe, Rodrigues ile yollarını ayırdı
19.10.2020 - 18:26 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Garry Rodrigues,
740133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/740133.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
2
0
3
11
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
5
2
2
1
4
8
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
5
2
2
1
2
8
05
GALATASARAY A.Ş.
4
2
1
1
3
7
06
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
08
KASIMPAŞA A.Ş.
5
2
1
2
1
7
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
10
GÖZTEPE A.Ş.
5
1
3
1
3
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
4
1
3
0
3
6
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
14
TRABZONSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-2
5
15
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
16
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
5
0
4
1
-2
4
18
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
5
1
1
3
-4
4
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük 1 - 1 Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray - Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
5
4
0
1
6
12
02
TUZLASPOR A.Ş.
5
3
2
0
5
11
03
ALTAY
5
3
1
1
7
10
04
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
5
3
1
1
3
10
05
ADANASPOR A.Ş.
5
2
3
0
4
9
06
ALTINORDU
5
3
0
2
0
9
07
ADANA DEMİRSPOR
5
2
2
1
3
8
08
YILPORT SAMSUNSPOR
5
2
2
1
1
8
09
GİRESUNSPOR
5
2
2
1
0
8
10
BURSASPOR
5
2
1
2
1
7
11
BALIKESİRSPOR
5
2
0
3
-2
6
12
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
5
1
2
2
-1
5
13
AKHİSARSPOR
4
1
1
2
0
4
14
ÜMRANİYESPOR
5
1
1
3
-5
4
15
ANKARASPOR
5
1
1
3
-5
4
16
ESKİŞEHİRSPOR
5
0
3
2
-7
3
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
5
0
1
4
-4
1
18
MENEMEN SPOR
4
0
1
3
-6
1
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 2 Ankara Keçiörengücü
17.10.2020 13:30
Yilport Samsunspor 0 - 3 Istanbulspor
17.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 1 Eskişehirspor
17.10.2020 16:00
Adanaspor 5 - 2 Altinordu
17.10.2020 19:00
Altay 1 - 0 Adana Demirspor
18.10.2020 13:30
Ankaraspor 1 - 1 Giresunspor
18.10.2020 16:00
Beypiliç Boluspor 1 - 2 Tuzlaspor A.ş.
18.10.2020 19:00
Bursaspor 3 - 1 Balikesirspor
19.10.2020 19:00
Akhisarspor - Menemen Spor