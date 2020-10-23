Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta sık sık sakatlanan N’Koudou’nun yerine Tyler Boyd'un kadro dışı bırakılma kararı şimdiden büyük sıkıntıya yol açtı. Geçen sezon başında transfer edildiğinden bu yana beş defa ciddi sakatlık geçiren N'Koudou bu sezon sakatlığından dolayı hiçbir maça çıkmadı ve en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacak. Boyd ise Beşiktaş'ın bu sezon şu ana kadarki bütün maçlarına ilk on birde başlamıştı.

RIDVAN YA DA ABOU

Siyah-beyazlılarda şu anda sol kanatta oynayabilecek orijinal bir orta saha oyuncusu bulunmuyor. Yeni transfer Ghezzal da N'Koudou gibi sakat. Soldaki alternatif isimlerden Hasic ile Atakan Üner de sakatlıklarından dolayı üçer hafta sahalardan uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda Boyd'un yanı sıra Lens de kadro dışı bırakılmıştı. Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz ya da Aboubakar'ı sol kanatta oynatmayı düşünüyor.

DOMAGOJ VIDA DÖNÜYOR

Konya maçının ardından Gençlerbirliği maçında yedek kulübesinde oturan Vida formasına kavuşuyor. Sergen Yalçın'ın Hırvat stoperi Denizli deplasmanında ilk on birde başlatmayı düşündüğü öğrenildi.