Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FENERBAHÇE TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

64'Anthony Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Lewis Baker'in ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta gidiyor.

63'Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Caner Erkin kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

62'Papiss Cisse'nin pasıyla topla buluşan Luiz Gustavo'nun ceza yayından yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

59'Enner Valencia'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

57'Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

55'Papiss Cisse golde asisti yapan oyuncu oluyor.

55'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Marcel Tisserand'ın getirdiği topta Dimitris Pelkas, Papiss Cisse ve Enner Valencia arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Enner Valencia, ceza alanının hemen içinde sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

51'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakalıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Marcel Tisserand'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda, çizgi üzerindeki Serkan Asan'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

47'Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Dimitris Pelkas, Serkan Asan'a yerden kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

46'Fenerbahçe ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Jose Sosa oyundan alınırken, yerine Papiss Cisse oyuna dahil oluyor.

46'Hakem Cüneyt Çakır ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Trabzonspor başlıyor.

45'Hakem Cüneyt Çakır ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Kazanılan serbest vuruşu kullanan Marlon Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği şutunda Altay Bayındır topa hakim olmayı başarıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

44'Fenerbahçe ceza alanının hemen önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Luiz Gustavo, topla birlikte hızla ilerleyen Abdülkadir Ömür'e müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

41'Fenerbahçe bu dakikada sağ ve sol kanattan üst üste kullandığı kornerlerde istediği pozisyonu bulamıyor.

38'Lewis Baker'in pasıyla topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

36'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Edgar Ie topu uzaklaştırmayı başarıyor.

34'Maçın yaklaşık 3'te 1'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

31'Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

27'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topu sektiriyor. Ancak Lewis Baker önüne düşen topu uzaklaştırmayı başarıyor.

25'Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

23'GOOOLL!!! Trabzonspor, Benik Afobe'nin golü ile maçta öne geçiyor. Fenerbahçe ceza alanı yakınında Jose Sosa ve Mauricio Lemos arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında topu kapan Benik Afobe, hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

20'Gökhan Gönül'ün sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

19'Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Altay Bayındır topa hakim olmayı başarıyor.

17'Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

15'Anthony Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Abdülkadir Ömür sağ çaprazda son çizgiye inmeden topu içeri gönderiyor. Ancak Benik Afobe topa yetişemeyince Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

14'Lewis Baker'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mauricio Lemos topu uzaklaştırıyor.

11'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Edgar Ie kafayla topu taca gönderiyor.

8'Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında seken topa hareketlenen Enner Valencia yakın mesafeden kafa vuruşunu yapıyor. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

5'Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Marcel Tisserand kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

2'Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Enner Valencia istediği vuruşu yapamayınca Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

1'Hakem Cüneyt Çakır maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.

Fenerbahçe 2-1 Trabzonspor Şifresiz CANLI Anlatım izle | FB TS maçı hangi kanalda şifresiz? (beIN SPORTS 1 İZLE ) Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oluyor. Sezona namağlup şekilde devam eden Fenerbahçe, evinde galibiyet peşinde. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki zorlu FB TS mücadelesi şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...