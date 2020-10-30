Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve ilk defa Denizli deplasmanında forma giyen Valentin Rosier, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Sporting Lizbon’dan kiralanan Fransız oyuncu, Beşiktaş’ta kalıcı olmak istediğini belirterek, “Beşiktaş’ın Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. En önemli kriter buydu. Çok iyi bir kulüpteyim. İstanbul’u çok sevdim. Uygun şartlar oluşursa Beşiktaş’ta uzun yıllar kalmak isterim” diye konuştu.

Atmosfer çok iyi

Çıktığı ilk maçtaki oyunu beğenildiği için mutlu olduğunu dile getiren Rosier, “Taraftarlarımız memnun kaldığı için seviniyorum ama daha iyisini yapabilirim. En iyi performansım bu değil. Hâlâ geliştirebileceğim birçok şey var” diye konuştu. Beşiktaş’taki atmosferin çok iyi olduğunu belirten genç oyuncu, Takım içinde Fransızca konuşan beş oyuncu olması benim için büyük avantaj. Takımla daha uyumlu olabilmek adına İngilizce dersi de almaya başladım” sözlerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Çebi’ye pasta

∂ Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 61. doğum günü kutlandı. Vodafone Park’ta bulunan yönetim kurulu toplantı odasında Çebi için pasta kesildi. İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar ile kulüp personeli Çebi’nin yeni yaşını kutladı.

JOSEF'E İKİ MAÇ CEZA

Töre’den kötü haber

∂ Beşiktaş’ta Gökhan Töre’den kötü haber geldi. Adale problemi sebebiyle dünkü çalışmada yer almayan futbolcu Malatya maçında oynayamayacak. Öte yandan PFDK, Denizli karşılaşmasında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya iki maç ceza verdi.