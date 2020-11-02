Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sahasında Ankaragücü’nü yenerek bu sezon ligde ilk defa üst üste iki maçını kazanan Galatasaray rahat bir nefes alırken, yarışı bırakmayacağının da sinyallerini verdi. Sarı-kırmızılı takımı başkent ekibi önünde galibiyete taşıyan golü atan Ryan Babel ise bir anda takımın kahramanı hâline geldi. Geçen sezon istenmeyen adam olan Hollandalı, Ajax’a kiralanmış, orada da umduğunu bulamamıştı. Cimbom, sezon başında satılacaklar listesinin tepesine de onun adını yazmıştı. Ancak tatmin edici bir teklif gelmeyince Babel, Galatasaray’da sezonu açtı.

5,4 milyon TL getirdi

Tartışılan adam, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlamaya başladı. Süper Lig’de bu sezon son üç maçta ilk 11’e girmeyi başaran Babel, son iki karşılaşmada skora direkt etki etti. Geçtiğimiz sezon takımımızda oynadığı bütün karşılaşmalarda 5 gole etki eden Babel, bu sezon şu ana kadar 4 gole katkı sağladı. Galatasaray’da bu sezon 10 maça çıkan Hollandalının 10 karşılaşmaya daha çıkması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Babel, son iki maçta alınan 6 puanla sarı-kırmızılı kulübe 5,4 milyon TL kazandırdı.

Aslan ara vermedi

Galatasaray, önümüzdeki hafta Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ankaragücü maçında ilk on birde oynayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirirken diğer isimler taktik idmanı yaptı.

Aslar dönüyor

Kart cezası sebebiyle Ankaragücü maçında oynayamayan Radamel Falcao, Sivasspor karşısında ilk 11’e dönecek. Sakatlığı sebebiyle başkent ekibine karşı oynamayan Belhanda’nın da Yiğido’ya karşı yetişme ihtimali bulunuyor.

GERGİN BEKLEYİŞ

Saracchi belirsiz

∂ Galatasaray, Ankaragücü’nü yenerken önemli kayıplar da verdi. Marcao ve Saracchi maç içinde sakatlanarak oyundan çıktı. Ayrıca Emre Taşdemir de ayak bileğine aldığı darbeyle 90 dakikayı sekerek bitirdi. Oyuncuların MR sonuçları bugün belli olacak. Saracchi’nin adale yırtığı sakatlığının nüksetme ihtimalinden korkuluyor.