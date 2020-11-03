Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u yenerek ligde bu sezon ilk defa iki maç üst üste kazanırken Sergen Yalçın da taktisyenliğini konuşturdu. Tecrübeli çalıştırıcı rakibi karşısında incelik gerektiren yeni bir mekanik saati sunan zanaatkâr gibiydi. Tıkır tıkır işleyen bu saat 90 dakika boyunca da doğruyu gösterdi. N'Koudou, Gökhan Töre, Hasic, Atakan Üner'in sakat, Lens ve Boyd'un da kadro dışı olması takımı kanatsız bırakmıştı.

Forvet ayarı

∂ Bu durum tecrübeli çalıştırıcının, teknik adamlıktaki hünerlerlerini göstermesine yol açtı. Larin ve Ghezzal maç öncesi esame listesine bakıldığında kanatlarda gözüküyordu. Sergen Hoca iki oyuncuyu da santrfora yakın oynatarak hücumcuları üçledi. Kenar bekler Rosier ve N'Sakala atak yapılırken kanat forvetleri gibiydi ve 90 dakika boyunca ileri geri çalıştılar.

Stoperler de önde

∂ Stoper bölgesindeki Vida ile Welinton'un da kademeyi önde tutmasını isteyen 47 yaşındaki teknik adam, böylece beklerin arkalarında bıraktıkları alanın boyunun uzamamasını ve rakibin de kontra hücumlarının başlamadan bitmesini sağlamış oldu. Sergen Yalçın hafta boyunca takıma ezberlettiği 2-5-3 sistemini bundan sonra özellikle iç saha maçlarında kullanmaya karar verdi.

Arayı kapattı

Ligde ilk dört haftada hazır bir görüntü çizmeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın dokunuşlarıyla kendine geldi. Beşinci haftanın 'Bay' geçilmesi ve millî aranın birleşmesiyle oluşan boşlukta yardımcılarıyla birlikte gece gündüz analizler yapan tecrübeli çalıştırıcı, yoğun mesailerinin karşılığını baskılı futbol ve iki haftada 6 puanla aldı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP:

Tek hedef şampiyonluk

∂ Yeni Malatyaspor maçıyla formasına kavuşan ve oyundan çıkarken alkışlanan Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk mesajı geldi. Kulüp dergisinin kasım ayı sayısı için demeçler veren yıldız oyuncu, "İlk dört haftayı biraz zor geçirdik ama takım olarak çok şeyin farkına vardık. Bu takımın tek hedefi var, o da şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

ÇEBİ DERT ETMİYOR

Dorukhan'a bir dakika yeter

∂ Başkan Ahmet Nur Çebi, ayrılacağı konuşulan Dorukhan Toköz'ün takımda kalacağından emin. Eski yöneticilerinden Metin Keçeli yaptığı açıklamada, "Başkan'la konuştum. 'Dorukhan'a imza attırmak için bir dakikalık işim var' dedi. Dorukhan giderse Avrupa'ya gider" sözlerini kullandı.