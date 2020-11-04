Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Eddie Newton’la başladığı sezonda üst üste hayal kırıklıkları yaşayınca İngiliz çalıştırıcıyla geçen hafta yollarını ayırmıştı. Bordo-mavili takımda Newton’un yerine birçok teknik adamın adı geçiyor. Bu isimlerden birisi olan Mustafa Reşit Akçay, kendisine herhangi bir resmî teklif gelmediğini ancak gelirse de her şartta bunu kabul edeceğini söyledi. Haber61 TV’nin yayınına katılan Akçay, Trabzonspor için göreve hazır olduğunu söylerken “Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır” dedi.

Problemler çözülür

Kariyer ya da para peşinde koşmadığını söyleyen Akçay “Benim Trabzonspor’la para konuşmam ayıp olur. Bana ‘Gel kardeşim, Trabzonspor’un sana ihtiyacı var’ dedikleri an ben orada olmak zorundayım. Geçmişte söylediğim sözden dolayı beni mahkûm edenler bu sözümü de söyleyecek. Trabzonspor’u yöneten insanlar kriterlere bakarak sorunu hangi hocayla çözebileceğine bakmalı. Bu insanlar, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı içinde yer almamıza sebep olan insanlar” sözlerini kullandı.