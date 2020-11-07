Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Erzurum ve Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetleri Sivaspor karşında da devam ettirmek isteyen Galatasaray’ı sakatlılar vurdu. Geçtiğimiz gün bacağında ağrı hissettiği antrenmanı yarım bırakan Radamel Falcao’nun sağ üst adale grubunda orta derece zorlanma tespit edildi. Pazar günü forma giyemeyecek olan yıldız oyuncunun tekrar sahalara dönmesinin de 10-15 günü bulabileceği öğrenildi.

Babel forvete geçiyor

Ayrıca maça yetiştirilmeye çalışılan Saracchi ve Marcao’nun da Sivas deplasmanında forma giyemeyecekleri belirtildi. Mecburi değişikliklere gidecek Fatih Terim’in ileri uçta formsuz Diagne’nin yerine Babel’i düşündüğü, Emre Kılınç’ın sol kanatta, uzun süredir yedek kalan Feghouli’nin ise sağ kanatta yer alacağı öğrenildi. Terim ortada ise Belhanda-Etebo ikilisine forma verecek.

Sivas’a bileniyorlar

Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray taktik çalıştı. Sarı-kırmızılılar bu sabah Florya’da yapacağı idmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Sivas’a hareket edecek.

Emre baba oldu

∂ Sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan Emre Kılınç, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Emre-Tuğba Kılınç çiftinin Elisa adını koydukları kızları dünyaya geldi. Bu mutlu haberi Galatasaray’ın resmî sitesi de duyururken genç çift tebrik edildi.