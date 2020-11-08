Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

4. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortayla kale önünde topla buluşan Mesanovic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

8. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Lokoki'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Kubilay Kanatsızkuş kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

12. dakikada Denizlispor'dan Leismann'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, kaleci Abdulsamet Damlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Rakip cezalanı yakınlarında Recep Niyaz'dan topu kapan Tetteh'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Acquah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

20. dakikada Mesanovic'in soldan attığı pasla topla buluşan Recep Niyaz’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+2. dakikada Aissati'nin sol kanatta yaptığı ortada, Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu topu üstten kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Aissati'nin ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Abdulsamed Damlu çeldi. Korner çizgisine yakın yerde topla buluşan Rodallega'nın şutu auta çıktı.

60. dakikada topla ceza alanına giren Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin yanından kornere çıktı.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 galibiyetle ayrıldıkları Yukatel Denizlispor maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün Yukatel Denizlispor ile önemli bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti.

Geçen hafta Beşiktaş'a yenildiklerini hatırlatan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta bay olacağız, milli maç arası da var. Uzunca bir süre maç yapamayacağız. Ondan dolayı bugünkü galibiyet, puanlar bizim için çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi mücadele ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet oyun belki çok iyi değil ama zaman zaman güzel şeyler ortaya koyduk fakat bugün kazanmak için ortaya koyulan mücadele benim için çok daha değerliydi. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Denizlispor'u da tebrik diyorum, onlar da iyi bir takım, iyi oynadılar, mücadele ettiler ama biz iyi motive olduk, onlara fırsat vermedik ve onların hatalarını değerlendirdik."

Prosinecki: "Pozisyonlara girdik ama atamadık"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise galibiyetten dolayı Yeni Malatyaspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Rakiplerinin karşılaşmada iyi mücadele ettiğini ve önemli bir maç kazandığını dile getiren Prosinecki, şunları kaydetti:

"Aslında istediğimiz gibi başladığımız maçtı, kendi futbolumuzu gösterdiğimiz maçtı. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Çok net pozisyonlarımız vardı. Pozisyonları değerlendiremeyince çok net bireysel hatalar yaptık. Maç bir anda 2-0 olunca, karşılaşma tam tersine döndü. Bazen futbolda istediğiniz gibi olmayabilir. Aslında isteyen taraftık. İkinci yarıda rakip kapandı. Şimdi bir milli takım aramız var, yaptığımız bireysel hataların cezasını çektik bu maçta. Milli maç arasında gereken her şeyi tamamlamamız gerekiyor. Maçla ilgili futbolcularıma hiçbir şey söylememem çünkü çok mücadele ettiler ve istediler. Bu mücadeleden dolayı futbolcularımı tebrik ederim."