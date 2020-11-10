Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva’da düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Hırvatistan, Rusya ve Macaristan maçlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Güneş, uzun bir aradan sonra yeniden millî takıma çağrılan Caner Erkin’i örnek gösterirken, Arda Turan’a da kapılarının açık olduğunu söyledi. Güneş, “Caner’i uzun süredir takip ediyorum. Yükselen performansı sonrasında çağrılmayı hak etti. Zamanı gelince ihtiyaç olunca bütün oyuncularımıza kapımız açık” dedi.

Taylan da sırada

Türkiye’deki ve yurt dışındaki bütün oyuncuları takip ettiklerini sözlerine ekleyen Güneş, “Sahneye çıkınca çalışan değil, sahneden önce çalışıp hazırlık yapan bir grubuz. Arda Turan, Türkiye’nin en iyi oyuncularının başında gelir. Ama maalesef bir düşüşe geçti. Şu anda tekrar küllerinden doğmak istiyor ve gayretli. Eğer başarılı olursa bu sorumluluğu taşıyacak durumdaysa kimseye bu kapıyı kapatamayız. Taylan da Erzurumspor’dan bu yana takip ettiğimiz, düşündüğümüz oyuncular arasında” ifadelerini kullandı.

CANER ÇOK MUTLU

Vücudum el verdiği sürece…

Uzun bir aradan sonra millî takıma çağrılan Caner Erkin “Şenol Hoca’ma verdiği fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz takımlarımızda iyi oynayıp, millî takıma seçilmek. İnşallah vücudum el verdiği müddetçe millî takıma hizmet vermek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Kadroda iki değişiklik

Millî takımın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Millî Takım’a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi.