Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Uluslararası Yüzme Ligi’nde yarışan Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74 derecesiyle ile Avrupa Büyükler Kısa Kulvar rekoru kırdı.