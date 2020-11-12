Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda sezonun 2. transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlaması, 1 Şubat 2021 tarihinde de sonlandırılması kararı aldı.