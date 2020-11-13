Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe transferde hız kesmeyi düşünmüyor. Sezona 18 yeni transferle giren sarı-lacivertliler, devre arasında da önemli takviyeler planlıyor. “En önemli görevimiz Erol Bulut’a yardımcı olmak” diyen sportif direktör Emre Belözoğlu, şampiyonluk yolunda hocanın elini daha da güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe’nin öncelikle sağ açık ve stoper olmak üzere en az 4 mevkii için şimdiden yoğun girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

İki isim gidecek

n Gerçek mevkii sağ açık olan Sinan Gümüş dışında bu pozisyonda Valencia ve Thiam’ı deneyen Erol Bulut’un isteği üzerine başlatılan çalışmada öne çıkan isimler Edin Visca ile Andriy Yarmolenko. Üzeri çizilen Dirar ise devre arasında gönderilecek. Fenerbahçe ayrıca stoper, on numara ve golcü takviyeleri için de temaslarda bulunuyor. Bulut’un Serdar ve Lemos’u yedekleyecek bir isim alınması hâlinde Sadık’ı da gözden çıkardığı belirtiliyor.

DÜŞÜK VİTES

Gençlerbirliği hazırlıklarını millî takımlardaki 11 oyuncudan mahrum sürdüren Fenerbahçe’de Sosa, Tolga ve Samatta salonda özel program uygularken, grip olan Lemos da idmanda yer almadı. Fenerbahçe’nin pazar günü 16.00’da Dereağzı’nda Karagümrük’le hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

EMRE-SELÇUK-VOLKAN BALLI

Virüs kapmışız haberimiz yok!

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı sürpriz bir açıklama yaptı. İdman sonrası basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Ballı, “Virüse yakalanmışız haberimiz yok” dedi. Volkan Ballı kendisinin yanı sıra Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin’in yapılan testlerinde kanlarında antikor çıktığını kaydederken hastalığı hiç belirti göstermeden atlattıklarını söyledi.