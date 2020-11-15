Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Konya mağlubiyetinin ardından kadroda rotasyon yapacağını açıklayan F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, tercihten mecburiyete giden bir yolda ilerlemek durumunda kaldı. Sosa, Samatta ve Tolga’nın tedavileri sürerken, kasık sakatlığı yaşayan Gökhan Gönül’ün en az iki hafta takımdan ayrı kalacağı şoku henüz geçmeden Ekvator Millî Takımı’ndaki Valencia’nın Covid-19 testi de pozitif çıktı.

Hangisi oturacak?

Bitiricilik sıkıntısını aşmak için 4-3-3’e dönmeyi düşünen Erol Hoca, en uçta Thiam-Cisse-Samatta üçlüsünü düşünüyor. Ancak bu tercihte, Pelkas dışarda kalıyor. Hoca, gözdesi Yunan oyuncuyu sahaya sürerse Ozan ya da Sosa’dan vazgeçmek zorunda kalacak. Cisse ve Samatta’lı 4-4-2’de de Pelkas kanada geçeceği için yine Ozan veya Sosa yedek soyunacak.