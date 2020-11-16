Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray’da Kayserispor mücadelesi öncesi eksiklerin durumu can sıkıyor. Geçtiğimiz sezon Kongo Millî Takımı’nda sakatlanan ve geç konan teşhisi yüzünden sezonu kapatan Luyindama yine millî takımda sakatlandı. Bu sefer de benzer bir durum yaşamak istemeyen G.Saray Sağlık Ekibi, Kongolu yıldızı İstanbul’a geri çağırdı. Tetkiklerden sonra net durumu belli olacak 26 yaşındaki stoperin ilk alınan bilgilere göre hafta sonuna yetişme ihtimali yok denecek kadar az.

Babel de pozitif

Norveç Millî Takımı’nda koronavirüs teşhisi konan Omar Elabdellaoui ülkesinde hemen tedavi altına alınırken iki hafta karantinada kalacak. Bu yüzden Omar da Kayseri karşısında oynayamayacak. Linnes’in durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Sakatlığı bulunan Saracchi’nin de tedavisi devam ederken Kayseri maçına yetiştirilmesinin zor olduğu öğrenildi. Bu kötü haberlerin üstüne dün akşam saatlerinde de Ryan Babel'in Covid-19 testi pozitif çıktı.