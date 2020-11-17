Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulunda, Yönetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle bazı yöneticilerin açtığı asıl davada, yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi yönündeki 23 Mart 2019 tarihli genel kurul kararını iptal etti. Bir başka deyişle Başkan Mustafa Cengiz hukuk mücadelesinden zaferle çıktı. Cengiz böylece hem 'ibra edilmeyen başkan' damgasından kurtuldu hem de olağanüstü seçime girmesinin önündeki engeli aşmış oldu.

Aday olmak istiyor

Mutluluğunu dile getiren Cengiz, "Tarihi bir karar. Bu süreçte özellikle yönetimin işlevlerini yerine getirememesi için bazı kesimler çok uğraştı. Bu hüküm yerine oturdu. Su aktı, yerini buldu. Sağlığım elverdikçe G.Saray'a hizmet edeceğim" dedi. Doktoru ve ailesiyle yeniden durum değerlendirmesi yapacak olan Cengiz'in 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimde adaylığını koyması bekleniyor. Öte yandan muhalefetin dün çıkan kararı istinaf mahkemesine taşımaya hazırlandığı da kulislerde konuşuluyor.

YÖNETİM MEMNUN

G.Saray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, mahkemenin verdiği kararı "Adalet yerini buldu" şeklinde değerlendirdi. Kırbıyık "Mahkeme kararı neticesinde idari ibrasızlık ortadan kalkmış, idari ibrasızlığın hukuksuz olduğu ve G.Saray gündeminin haksız olarak meşgul edildiği ortaya konulmuştur. Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür" dedi.

Luyindama bir ay yok!

Kongo Millî Takım kampında sakatlanan Luyindama'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Kongo basınında yer alan habere göre tecrübeli oyuncu en az üç dört hafta sahalardan uzak kalacak. Luyindama, geçen sene de Kongo'da sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Cimbom çöktü

∂ Galatasaray'da üst üste gelen sakatlık ve hastalık haberlerinin telaşı yaşanıyor. Kongo Millî Takımı'nda sakatlanan Luyindama'nın yanı sıra koronavirüs testleri pozitif çıkan Babel ile Omar Kayseri karşısında forma giyemeyecek. Defans hattını Marcao dışında mecburiyetten değiştirecek olan Fatih Terim, Falcao'nun yetişememesi durumunda Diagne'ye forma verecek.

ÜÇ GÜNLÜK İZİN BİTTİ

Falcao idmanda

∂ Millî arada üç gün izin yapan sarı-kırmızılılar, Kayserispor mesaisine dün başladı. Fatih Terim oyuncularına taktik idmanı yaptırdı. Falcao'nun tedavisi sonrası takımdan ayrı özel çalışma yapması moralleri yükseltti.