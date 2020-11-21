Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor’da futbolcu Yasin Öztekin, maç içinde aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu Öztekin, sosyal medya hesabından penaltı verilen pozisyonu paylaşarak, “Bu kadar basit mi ya penaltı?” notunu ekleyerek tepkisini gösterdi.
Diğer yandan taraftarlar da sosyal medyadan Yasin Öztekin’e destek yorumunda bulundu.
Yasin Öztekin’den penaltı tepkisi!
21.11.2020 - 16:56 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, Fatih Karagümrük maçında hakem Hüseyin Göçek’in kendi aleyhlerine verdiği penaltıyı eleştirdi.
Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor’da futbolcu Yasin Öztekin, maç içinde aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu Öztekin, sosyal medya hesabından penaltı verilen pozisyonu paylaşarak, “Bu kadar basit mi ya penaltı?” notunu ekleyerek tepkisini gösterdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yasin Öztekin,
748025 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/748025.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
02
FENERBAHÇE A.Ş.
8
5
2
1
4
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
9
3
4
2
6
13
05
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
8
4
1
3
2
13
06
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
07
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
8
2
5
1
1
11
09
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
6
3
2
1
-2
11
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
7
2
3
2
3
9
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
8
2
3
3
-2
9
14
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
15
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
7
1
2
4
-4
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
7
1
2
4
-7
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük 1 - 1 Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş - Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor - Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor - Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
10
6
2
2
4
20
02
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
9
5
2
2
8
17
04
YILPORT SAMSUNSPOR
9
4
4
1
4
16
05
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
9
4
3
2
2
15
07
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
08
AKHİSARSPOR
9
3
4
2
2
13
09
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
10
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
11
BURSASPOR
9
3
2
4
1
11
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
15
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
16
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
9
1
2
6
-8
5
17
ANKARASPOR
9
1
2
6
-10
5
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Altinordu 1 - 0 Istanbulspor
21.11.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 2 - 0 Ankaraspor
21.11.2020 16:00
Bursaspor - Adanaspor
21.11.2020 19:00
Giresunspor - Yilport Samsunspor
22.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor
22.11.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. - Royal Hastanesi Bandirmaspor
22.11.2020 19:00
Adana Demirspor - Eskişehirspor
23.11.2020 19:00
Menemen Spor - Altay
23.11.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bereket Sigorta ümraniyespor