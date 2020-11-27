Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise sürekli ders çalışıyor. Pozitif futboldan yana olan ancak kadro yapısına ve rakibe göre de taktik değişikliklere giden Beşiktaş’ın efsane ismi, Kanarya’yı önde baskı ile durdurmayı ve rahat oyun kurmasını önlemeyi düşünüyor. Ve orta alanda kazanılan topların da hızlı kullanılarak sonuca gidilmesi hedefleniyor. Tabii ki bu durumda Larin ve Aboubakar gibi isimlerin formu önem arz ediyor.

Atiba’ya özgürlük

Kartal adına kilit isim ise hiç kuşkusuz Atiba’nın durumu... Başakşehir maçında sergilediği performansla parmak ısırtan Kanadalı oyuncu modern futbolun hem savunma hem de hücum yönünü kusursuz bir şekilde ortaya koymuştu. Sergen Yalçın, Atiba’ya derbide de büyük sorumluluk yüklüyor. Emektar oyuncunun hem ileride hem de savunma güvenliğinde sorumluluk almasını istiyor. Teknik ekip ve takım adına da Atiba’nın derbi tecrübesi avantaj olarak görülüyor.

"F.Bahçe'yi yeneceğiz"

∂ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbi öncesi, "Fenerbahçe, yaptığı transferlerle bazı basın mensupları tarafından şampiyon ilan edildi. Bunun böyle olmadığını bu hafta sonu göstereceğiz. Şampiyonluk, son maçta ilan edilir" dedi.

Taktik prova

Siyah-beyazlıların dünkü çalışmasında tam sahada taktik maç yapıldı. Sergen Yalçın kanat ortalarına dikkat çekerken maç bitiminde de ekstra şut çalışmaları gerçekleştirildi.