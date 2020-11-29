Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Sissoko’nun pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
16. dakikada Obertan’ın ara pasında ceza sahası içinde Rashad Muhammed’in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
26. dakikada Podolski’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton’un vuruşunda kaleci Kayacan’dan dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
28. dakikada BB Erzurumspor atağında ceza sahasında topu alan Gomes şık çalımlarla önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Ferhat güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.
29. dakikada Novikovas’ın pasında ceza sahası içinde Kaan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
38. dakikada Fredy’nin ortasında ceza sahası içinde Amilton'un şutu kaleci Kayacan'da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Novikovas’ın serbest vuruşunda topla buluşan Kaan caza sahası dışından sert vurdu kaleci Ferhat ayağıyla topu uzaklaştırdı.
57. dakikada Fredy’in pasıyla topla buluşan Podolski ceza sahası dışından sert vurdu top üstten auta çıktı.
60. dakikada Antalyaspor’un kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Veysel topu ağlara gönderdi. 1-1
65. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Amılton’un ortasında arka direkte topla buluşan Gökdeniz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
86. dakikada Emrah’ın serbest vuruşunda ceza sahasına yaptığı ortaya Mina yükseldi kafayı vurdu, top kale çizgisi önünde Gomes’in önünde kaldı Gomes topu boş kaleye gönderdi. 2-2