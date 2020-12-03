Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-beyazlı ekip yarın sabah saatlerinde yapacağı idmanla Galatasaray maçının çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra havayolu ile İstanbul'a hareket edecek.
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Hatayspor karşılaşması 5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
03.12.2020 - 19:23 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatayspor, Süper Lig’in 11. hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatayspor,Galatasaray,antrenman,
750782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/750782.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
9
7
2
0
16
23
02
GALATASARAY A.Ş.
10
6
2
2
9
20
03
FENERBAHÇE A.Ş.
10
6
2
2
7
20
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
9
5
1
3
0
16
05
KASIMPAŞA A.Ş.
10
4
3
3
3
15
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
10
3
5
2
6
14
08
GÖZTEPE A.Ş.
9
3
5
1
6
14
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
10
4
2
4
1
14
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
9
3
3
3
3
12
11
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
9
3
3
3
-2
12
12
YENİ MALATYASPOR
9
3
3
3
-2
12
13
ATAKAŞ HATAYSPOR
7
3
3
1
-2
12
14
TRABZONSPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
10
2
4
4
-5
10
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
9
2
3
4
-3
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
9
2
3
4
-4
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
9
2
2
5
-6
8
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
9
1
3
5
-8
6
20
GENÇLERBİRLİĞİ
9
1
2
6
-10
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
8
0
2
6
-8
2
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
04.12.2020 19:30
Beşiktaş - Kasimpaşa
05.12.2020 13:30
Göztepe - Hes Kablo Kayserispor
05.12.2020 13:30
Gençlerbirliği - Alanyaspor
05.12.2020 16:00
Konyaspor - Erzurumspor
05.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor - Başakşehir
05.12.2020 19:00
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
06.12.2020 13:30
Karagümrük - Rizespor
06.12.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Ankaragücü
06.12.2020 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
07.12.2020 19:30
Trabzonspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
11
7
2
2
6
23
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
11
6
3
2
9
21
03
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
04
ADANA DEMİRSPOR
10
5
3
2
10
18
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
10
5
3
2
8
18
06
TUZLASPOR A.Ş.
10
5
3
2
1
18
07
ALTAY
10
5
2
3
7
17
08
GİRESUNSPOR
11
4
5
2
1
17
09
BURSASPOR
11
4
2
5
0
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
AKHİSARSPOR
11
3
4
4
-5
13
12
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
13
MENEMEN SPOR
10
3
3
4
-3
12
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
11
3
2
6
-1
11
15
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
11
2
4
5
-8
10
16
ANKARASPOR
11
2
2
7
-10
8
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
18
ESKİŞEHİRSPOR
11
0
4
7
-17
1
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
28.11.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 2 Menemen Spor
28.11.2020 16:00
Istanbulspor 1 - 1 Giresunspor
28.11.2020 16:00
Akhisarspor 0 - 1 Ankaraspor
28.11.2020 19:00
Altay 3 - 1 Bursaspor
29.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Adana Demirspor
29.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
29.11.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Altinordu
29.11.2020 19:00
Yilport Samsunspor 2 - 0 Tuzlaspor A.ş.
30.12.2020 16:00
Adanaspor - Beypiliç Boluspor