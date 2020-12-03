Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması çalışmasıyla sona erdi.



Bordo-beyazlı ekip yarın sabah saatlerinde yapacağı idmanla Galatasaray maçının çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra havayolu ile İstanbul'a hareket edecek.



Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Hatayspor karşılaşması 5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.