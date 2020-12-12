Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’ın süper yıldızı Radamel Falcao, yaşadığı sık sakatlıklar sebebiyle artık kredisini tüketti. Sarı kırmızılılar beklentilerinin çok yüksek olduğu golcü oyuncuyu, bonuslar hariç yıllık 5 milyon avro gibi ciddi külfetin altına girerek renklerine katmıştı. Ancak Kolombiyalının arka arkaya yaşadığı ve uzun süren sakatlıkları, ona her zaman destek olan teknik heyetin de fikrinin değişmesine neden oldu. Yıldız golcü son sakatlığının ardından 36 gündür formasından uzak kalmış durumda.

Diagne göze girdi

Fatih Terim 34 yaşındaki yıldız ismi her zaman as forveti olarak düşünüyordu. Ancak, Falcao’nun son yaşadığı adale sakatlığından sonra bir türlü sahalara dönememesi ve kritik maçlarda takımını yalnız bırakması Terim’i pes ettirdi. Artık birinci forvet olarak Diagne’yi düşünen tecrübeli teknik adam Falcao’nun satışına da onay verdi. Diagne, Falcao’nun yokluğunda forma giydiği üç lig maçında beş gol bulurken, yükselen formuyla da Terim’in yüzünü güldürmeyi başardı.

Kazanan takım

Galatasaray, kupada karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar idmanın ana bölümünde çift kalede turnuva yaparken, kazanan Arda Turan’ın takımı galibiyet pozu vermeyi de ihmal etmedi.

TERİM’DEN DIAGNE’YE

Artık birinci forvetsin!

Galatasaray’da dün gerçekleştirilen antrenman sonrası ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Mbaye Diagne ile bir süre sohbet eden Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncusunun özellikle son iki maçta gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu belirtirken “Hep böyle kalmanı istiyorum. Artık bu takımın birinci forveti sensin” diyerek moral verdi.