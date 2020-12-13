Fenerbahçe'nin dün aldığı Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından kameralara sarı-lacivertli futbolcu Filip Novak'ın gülümsemesi yansımış ve buna Fenerbahçeli taraftarlar tepki göstermişti. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Novak, dün akşam kaybettikleri bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandığını ifade ederek, "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız" dedi.
Filip Novak: Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum
13.12.2020 - 12:54 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, dün alınan Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası kameralara yansıyan gülümsemesiyle alakalı, "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Filip Novak,Fenerbahçe,
752923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/752923.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
11
7
2
2
14
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
12
7
2
3
6
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
GÖZTEPE A.Ş.
12
4
6
2
6
18
06
KASIMPAŞA A.Ş.
12
5
3
4
1
18
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
10
5
3
2
0
18
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
12
4
5
3
5
17
09
YENİ MALATYASPOR
11
4
4
3
1
16
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11
4
3
4
4
15
11
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
11
4
3
4
-2
15
14
TRABZONSPOR A.Ş.
12
3
5
4
-3
14
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
4
4
-3
10
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
11
2
4
5
-6
10
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
11
2
3
6
-9
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
11
1
3
7
-11
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
10
1
2
7
-8
5
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
11.12.2020 19:00
Kasimpaşa 3 - 2 Denizlispor
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor 3 - 1 Karagümrük
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
12.12.2020 16:00
Rizespor 3 - 2 Göztepe
12.12.2020 19:00
Ankaragücü 4 - 3 Konyaspor
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe 0 - 3 Yeni Malatyaspor
13.12.2020 13:30
Erzurumspor - Gençlerbirliği
13.12.2020 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
13.12.2020 19:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.12.2020 19:00
Sivasspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
13
7
3
3
10
24
02
TUZLASPOR A.Ş.
12
7
3
2
5
24
03
ALTINORDU
13
7
3
3
4
24
04
GİRESUNSPOR
13
6
5
2
4
23
05
ADANA DEMİRSPOR
12
6
4
2
12
22
06
YILPORT SAMSUNSPOR
13
5
6
2
3
21
07
ALTAY
12
6
2
4
9
20
08
BURSASPOR
14
6
2
6
2
20
09
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
12
4
3
5
-3
15
11
MENEMEN SPOR
12
3
5
4
-3
14
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
12
3
4
5
-1
13
13
AKHİSARSPOR
12
3
4
5
-7
13
14
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
13
3
4
6
-8
13
15
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
16
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
13
3
3
7
-2
12
17
ANKARASPOR
12
2
2
8
-13
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
14
0
5
9
-21
2
PTT 1. Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
12.12.2020 16:00
Aydeniz Et Balikesirspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.12.2020 19:00
Bursaspor 3 - 0 Yilport Samsunspor
13.12.2020 13:30
Altinordu - Akhisarspor
13.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.12.2020 16:00
Adanaspor - Altay
13.12.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. - Ankara Keçiörengücü
13.12.2020 19:00
Giresunspor - Adana Demirspor
14.12.2020 16:00
Menemen Spor - Istanbulspor
14.12.2020 19:00
Ankaraspor - Bereket Sigorta ümraniyespor