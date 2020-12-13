Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Gomes’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Novikovas, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada top buluşan Emrah Başsan, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furman'ın ortasında topla buluşan Robert, vuruşunu yaptı ancak kaleci Farnolle bu pozisyonda gole izin vermedi.

41. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Mina kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarla az farklı auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdi ancak bu pozisyonda Nordfeldt gole izin vermedi.

81. dakikada kullanılan serbest vuruşta Bogdan Stancu direkt kaleye gönderdi, kaleci Farnolle'den dönen topu Sefa Yılmaz tamamlayarak takımını öne geçiren isim oldu. 0-1

89. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sissoko'nun sert şutunda top filelere giderken VAR uyarısı sonrasında hakem Sadiku'nun elle müdahale ettiğini belirterek golü geçersiz kıldı.