Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın sezon başında Sporting Lizbon’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier futboluyla siyah-beyazlı camiada herkesi mest ediyor. Son olarak Tarsus İdman Yurdu ile oynanan kupa maçında çok güzel bir gole imza atan Fransız sağ bekin bonservisinin alınması için çalışmalar başladı. Yönetim, sezon sonunu beklemeden 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Portekizlilerin kapısını çalacak. Sezon başında kiralanan Rosier’in kontratında satın alma opsiyonu bulunmuyor.

5 milyon avro

Kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş’ta atan Rosier’in de kalmak istediği ifade edilirken Sporting Lizbon başarılı oyuncu için 5 milyon avro bonservis bedeli istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Tarsus maçı sonrası yöneticilerle yaptığı değerlendirmede, “Rosier mutlaka takımda kalmalı. Bonservisi alınırsa uzun yıllar sağ bekte sıkıntı yaşamayız” dediği öğrenildi. Önümüzdeki hafta Rosier için görüşmelere başlayacak olan Başkan Ahmet Nur Çebi, bonservis bedelini düşürmeye çalışacak.

Kartal hız kesmiyor

Alanya deplasmanı sonrası ara vermeden kupa maçına hazırlanan Beşiktaş, BB Erzurumspor maçı öncesi de hız kesmedi. Tarsus İdman Yurdu maçında oynayan isimler dünkü idmanda yenileme çalışması yaptı. Antrenmana, tedavileri devam eden Gökhan, Utku, Erdoğan ve Ljajic katılmadı.

Talisca prim peşinde

Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, yaptığı paylaşımlarla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca hakkında konuştu. Brezilyalı oyuncunun taraftarı yanlış yönlendirdiğini dile getiren Kaynar; “Talisca, kendine prim yaptırmaya çalışıyor. Bunun dışında başka bir şey yok. Bu durum şahsen hiç hoşuma gitmiyor” dedi.

Beşiktaş’ı çok sevdi

Sezon başında iki yıllığına kiralanması için görüşmeler yapılan Rosier, Türkiye’yi tanımadığını ve uzun süreli kontrat istemediğini söyleyince imza bir yıllığına atılmıştı. Transfer olduktan sonra Beşiktaş’ı ve İstanbul’u çok seven Fransız oyuncunun, takımda kalmayı çok istediği öğrenildi.