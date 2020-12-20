Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulunda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Çebi’nin öne çıkan sözleri; “UEFA'nın haksız fesihlerde para ödememiz gerektiğine yönelik kararlarına sevinen muhalefet üyeleri var… Bize sürekli ‘para ver’ deniyor. Beyler bizi beğenmiyorsanız, sandık orada. Bizi yormaktan vazgeçin… Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’da çalışırken bizden para almasını doğru bulmuyorum…”

TFF yanımızda olmadı

“Hocamız hakkında yayıncı kuruluşta 'X teknik direktör' diye bahseden kişiyi kınıyorum. Kimse, Beşiktaş'ın hocasına X diyemez. Sergen Yalçın 200 tane beIN Sports eder… Pandemi sürecinde ihtiyacımız olduğu dönemde TFF zerre kadar yanımızda olmadı... Gökhan Töre’yi soruyorsunuz ama Boyko ve Aras’ı sormuyorsunuz, art niyetlisiniz… Öte yandan kulübün borcunun 3 milyar 376 milyon lira olduğu açıklandı.