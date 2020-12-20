Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve son olarak kupada Adana Demirspor'a elenmenin şokunu yaşayan Trabzonspor, sahasında oynadığı Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçti. İlk yarısını geride kapattığı maçta galibiyete ikinci yarıdaki oyunuyla ulaşan bordo-mavili takıma üç puanı kazandıran goller sezonun formda isimlerinden Ekuban ve Djaniny'den geldi.

Açılış Skoda’dan

∂ Trabzonspor'un daha baskın bir futbol oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizespor'u öne geçiren gol 36'da geldi. Marlon'un Michalak'ı düşürmesiyle kazanılan pe-naltı vuruşunda topun başına geçen Skoda'nın şutu Uğurcan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. İlk yarının son bölümünde ataklarını sıklaştıran Trabzonspor, Rizespor savunmasını aşmayı başaramayınca soyunma odasına konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.

Marlon affettirdi

∂ 51'de penaltı sırası bu defa Trabzonspor'daydı. Ekuban, Emir'in müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Ali Şansalan ikinci defa penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ekuban düzgün bir vuruşla skoru dengeledi: 1-1. 65'te Trabzonspor'un yediği golde penaltıyı yapan isim olan Marlon asistiyle kendisini affettirdi. Brezilyalı oyuncunun ortasını iyi değerlendiren Djaniny, soğukkanlı bir vuruşla Gökhan'ı mağlup etti: 2-1.

UĞURCAN ÇAKIR:

Bedava penaltılar

∂ Trabzonspor, Rize karşısında ilk devre Skoda’nın penaltı golünü kalesinde görürken kaleci Uğurcan Çakır’dan tepki geldi. Başarılı eldiven, Marlon’un rakibine yaptığı müdahale sonrası verilen penaltı kararıyla ilgili “Her maç aynı şey her maç! Bize karşı bedava penaltılar veriliyor” diyerek isyanını dile getirdi.

STJEPAN TOMAS:

Koridorda baskı vardı

∂ Rizespor’un hocası Stjepan Tomas: Oyun ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hakemle ilgili konuşuyoruz. 2. devre Tunay’ın pozisyonu vardı. Net penaltı ve kırmızı kart. İkinci golden önce net el var. Ondan sonra kaybediyoruz. Devre arasında koridorda çok büyük baskı vardı.