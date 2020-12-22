Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün medya merkezine konuştu. Hedeflerini anlatan Avcı, “Oyunu çabuk değiştirebilecek, hem oyunu hem duygusunu hem de aklını oyunun içine koyabilecek bir planın içerisindeyiz. İlk yarıda alacağımız sonuçlar, sonraki hedefleri nereye koyacağımızı daha net belirleyecek” dedi.

Güneş gibi olmak

“Bu coğrafyanın çocuğuyum. Olumlu olumsuz duyguları da bilen bir yapım var” diyen Avcı, “Trabzonspor'la benim hedeflerim aynı doğrultuda örtüştüğü için buradayım. Bu kulübün tarihinde bundan evvel Ahmet Suat Hoca'mız, Özkan Hoca'mız, Şenol Hoca'mız, Ali Kemal Hoca'mız gibi yer almak istiyorum" sözlerini kullandı.